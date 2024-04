Serie A | Salernitana in Serie B | ecco la prima retrocessa

(Di venerdì 26 aprile 2024) Mancava soltanto la matematica, ma tutto l’ambiente di Salerno si era preparato al peggio da diverse settimane. Forse da mesi. Non è riuscito il terzo miracolo di fila, questa volta, al club campano che albergava stabilmente inA da due stagioni. Lasalvezza, rocambolesca e pazzesca, era stata firmata da Davide Nicola in panchina: il tecnico riuscì a rimontare tantissimi punti alle rivali posizionando il Cavalluccio Marino al diciassettesimo posto della classifica al termine di una corsa folle. Successivamente, invece, era seguita la permanenza più tranquilla sotto alla guida tecnica di Paulo Sousa che era riuscito a portare i granata in quindicesima posizione vivendo un torneo a tratti esaltante. Per colpa di tanti cambi in panchina in questa stagione 2023/24 e in virtù delle diverse incomprensioni con Boulaye Dia, la ...

