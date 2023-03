Uomini e Donne, Aldo e Alessia svelano: «La sorpresa inaspettata» (Di venerdì 31 marzo 2023) Due ex volti di Uomini e Donne, molto amati dal pubblico da casa, si sono lasciati andare nel corso di un'intervista rilasciata al magazine del programma. Le persone in questione sono Aldo Palmeri e Alessia Cammarota. I due hanno recentemente annunciato a tutti i fan che li seguono di essere in attesa del loro terzo figlio. Questa gravidanza è stata definita da entrambi quasi come un miracolo. Il motivo risiede essenzialmente nel fatto che, qualche anno fa, Alessia fu costretta ad abortire e i medici le dissero che sarebbe stato estremamente complicato avere un altro figlio. Il destino, però, li ha spiazzati e gli ha donato questa immensa gioia. Lo straziante racconto di Aldo e Alessia sul lutto subito Nel corso dell'intervista rilasciata su Uomini e ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 31 marzo 2023) Due ex volti di, molto amati dal pubblico da casa, si sono lasciati andare nel corso di un'intervista rilasciata al magazine del programma. Le persone in questione sonoPalmeri eCammarota. I due hanno recentemente annunciato a tutti i fan che li seguono di essere in attesa del loro terzo figlio. Questa gravidanza è stata definita da entrambi quasi come un miracolo. Il motivo risiede essenzialmente nel fatto che, qualche anno fa,fu costretta ad abortire e i medici le dissero che sarebbe stato estremamente complicato avere un altro figlio. Il destino, però, li ha spiazzati e gli ha donato questa immensa gioia. Lo straziante racconto disul lutto subito Nel corso dell'intervista rilasciata sue ...

