Spalletti perde i pezzi? La Juventus studia il piano per un campione del Napoli (Di venerdì 31 marzo 2023) Spalletti ha creato una squadra perfetta, con il suo Napoli che è pronto a vincere il terzo Scudetto, ma la Juventus punta i suoi campioni. Se a inizio anno qualcuno avesse detto che il Napoli avrebbe letteralmente dominato il campionato, probabilmente nessuno ci avrebbe creduto. La banda di Spalletti è stata straordinaria dall’inizio fino alla fine e ora si sta già preparando la festa grande in città. Ovviamente una stagione del genere ha messo in mostra tanti grandi talenti e alla Juventus non vogliono farsi trovare impreparati. Ecco perché il tecnico toscano rischia di non avere più in squadra in futuro un punto di riferimento della squadra azzurra. Luciano Spalletti (Fonte: LaPresse)Il Napoli ha avuto modo di alternare i suoi campioni, soprattutto ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 31 marzo 2023)ha creato una squadra perfetta, con il suoche è pronto a vincere il terzo Scudetto, ma lapunta i suoi campioni. Se a inizio anno qualcuno avesse detto che ilavrebbe letteralmente dominato il campionato, probabilmente nessuno ci avrebbe creduto. La banda diè stata straordinaria dall’inizio fino alla fine e ora si sta già preparando la festa grande in città. Ovviamente una stagione del genere ha messo in mostra tanti grandi talenti e allanon vogliono farsi trovare impreparati. Ecco perché il tecnico toscano rischia di non avere più in squadra in futuro un punto di riferimento della squadra azzurra. Luciano(Fonte: LaPresse)Ilha avuto modo di alternare i suoi campioni, soprattutto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ottopagine : Spalletti perde Osimhen, ma ritrova Raspadori: subito ballottaggio con Simeone #Napoli - sportli26181512 : Il Napoli senza Osimhen? Imbattibile: 7 vittorie su 7: Il Napoli senza Osimhen? Imbattibile: 7 vittorie su 7 Sembra… - persemprecalcio : ? Brutte notizie in casa #Napoli: #Spalletti perde #Osimhen per il match contro il #Milan. Accertamenti per il nume… - Camdef99 : RT @maremmimpestata: Comunque bisogna trovare assolutamente il modo per risolvere quella clausola di Kim perché, se Spalletti perde anche l… - maremmimpestata : Comunque bisogna trovare assolutamente il modo per risolvere quella clausola di Kim perché, se Spalletti perde anch… -