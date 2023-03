(Di venerdì 31 marzo 2023) Quello andato in onda oggi pomeriggio è stato l’ultimo daytime delVip prima dell’arrivo della finale prevista per lunedì. Un daytime in cui abbiamo anche assistito alla telefonata che Alfonsoha fatto privatamente ad Edoardoperrlo suqualche giorno fa. Ma andiamo per gradi. Un po’ di giorni fa – chi in piena notte stava seguendo la diretta su Mediaset Extra – si è imbattuto in una litigata fra gli Incorvassi fatta sottovoce a letto. Il motivo del litigio non è stato ben capito, ma sono volate parole offensive ed Edoardopiù volte ha dato della sfig@ta a Micol Incorvaia.è bastato per far arrabbiare le Donnalisi e le Nikiters che hanno mandato in tendenza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... popmusic_lovers : RT @BITCHYFit: Signorini chiama al telefono Tavassi e lo sgrida per quanto successo al Grande Fratello Vip - BITCHYFit : Signorini chiama al telefono Tavassi e lo sgrida per quanto successo al Grande Fratello Vip - ElenaLelli75 : @its_Cazzimmosa Beh Signorini chiama anche Reina Oriana ?? di cosa stiamo parlando in fondo? ?????? - Vi01595662Paola : @aryavlana Ma perché lei stessa quando sente dire da signorini rapporto ritrovato non potrebbe spiegare che invece… - Antonel63519906 : @koala_wednesday Signorini apparare il culo hai tuoi parenti hai perso una Donna che si chiama Antonella e la migliore -

Se Alfonsomi chiamasse, gli risponderei sicuramente di sì". Sembra consumarsi così l'addio di Giancarlo Magalli alla Rai, dopo decenni di una lunga carriera all'interno dell'emittente ...... è stato Chi , il settimanale di Alfonso, che si è in seguito scusato per aver dato la ... Ora, arriva finalmente la rivelazione: il piccolo siCesare ed è nato questa mattina. Non è ...Giancarlo Magalli dopo il linfoma vuole tornare in TV: "Ma la Rai non mi" Il celebre conduttore si è raccontato in una lunga intervista a "Chi". Ha parlato della sua ... Se Alfonsomi ...

Gf provvedimento disciplinare per chi Ecco chi è stato squalificato Tag24

Oppure essere chiamato in giuria in qualche programma ... Chissà per la prossima edizione come andrà. Se Alfonso Signorini mi chiamasse, gli risponderei sicuramente di sì”. Sembra consumarsi così ...Il conduttore si confessa al settimanale Chi dopo la malattia: "I palinsesti sono pieni, non c’è nemmeno un buco per me. Se Signorini mi ...