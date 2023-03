Rimini | bimba disabile senza assistenza a scuola | la mamma | Da due anni trascorro tutte le mattine in classe con lei

commenta Da aprile 2021, e cioè da quando la figlia disabile ha iniziato la scuola materna, trascorre tutte le mattine in classe con la, in una scuola dell'infanzia in provincia di, per farle da infermiera perché mancano l'assistenza 'infermieristica di 40 ore settimanali ed educativa per l'autonomia e la comunicazione ...Fu questa la causa del decesso di una bambina di 5 anni: il tribunale diha condannato per omicidio colposo una dottoressa, che non diagnosticò allaun'infiammazione che ha provocato la ...commenta Una dottoressa del primo soccorso dell'Ospedale di Cattolica () è stata condannata perché nella primavera nel 2017 non curò l'appendicite di unadi 5 mesi, anzi non la riconobbe e la trattò come un'infezione urinaria, e la piccola paziente morì. La ...

Rimini: bimba disabile senza assistenza, la mamma ogni giorno in ... il Resto del Carlino

Da aprile 2021, e cioè da quando la figlia disabile ha iniziato la scuola materna, trascorre tutte le mattine in classe con la bimba, in una scuola dell'infanzia in provincia di Rimini, per farle da i ...Chieti, bimbo di 4 anni azzannato al volto da un cane Il bambino ... Giovane azzannato in testa da un cane mentre passeggiava a Rimini: 40 punti di sutura Quaranta punti di sutura e una prognosi di 30 ...