Papa Francesco lascerà domani il Gemelli Sarà in piazza San Pietro per la Domenica della Palme

(Di venerdì 31 marzo 2023)è pronto per lasciare il. E' quanto comunica nell'ultimo bollettino il direttoresala stampaSanta sede, Matteo Bruni: "Questa mattina dopo aver fatto colazione, ha letto alcuni quotidiani e ha ripreso il lavoro. Il rientro a casa Santa Marta di Sua Santità è previsto nella giornata di, all’esito dei risultati degli ultimi accertamenti di questa mattina", Bergoglio era stato ricoverato al policlinico romano mercoledì scorso, gli era stata diagnosticata un'infezione respiratoria, mentre le udienze di questi giorni sono state annullate. Già ieri sera i medici avevano registrato un "netto miglioramento" delle condizioni di salute, come ha riportato AdnKronos. Oggi è arrivata la conferma. "La giornata di ieri è trascorsa bene, con un normale ...

è pronto alle dimissioni. Non dal suo incarico, ci mancherebbe altro, ma dal Gemelli di Roma dove è ricoverato da mercoledì pomeriggio a causa di una bronchite infettiva . Dopo che le ...- Per i medici il Pontefice sta rispondendo positivamente alle cure antibiotiche e potrebbe essere dimesso già domani. Ma in Vaticano è già pronto il piano alternativo per le celebrazioni dei riti ...

Le condizioni di salute di Papa Francesco hanno tenuto con il fiato sospeso in fedeli in questi giorni. Ma la preoccupazione per la salute del Pontefice può lasciare spazio alle rassicurazioni circa ...“Papa Francesco penso che fra pochi giorni sarà dimesso. E sulle sue condizioni cliniche ho le stesse vostre notizie” dice rivolgendosi a chi chiedeva ulteriori dettagli. “Il Pontefice ha ricevuto ...