Modena Femminile | le partite del fine settimana

Leggi su seriea24

(Di venerdì 31 marzo 2023) All’orizzonte c’è un altro week end dimolto intenso. Questa sera alle 19 le ragazze dell’Under 11 saranno a Parma sul campo dell’Audace. Domenica mattina alle 9.30 alla Polisportiva San Donnino diandrà in scena il triangolare valevole per la Danone Cup, le canarine affronteranno le coetanee di Reggiana e Parma. Nel pomeriggio alle 15 le Giovanissime Under 15 al campo San Paolo cercheranno di conquistare i tre punti contro la Polisportiva Rapid Viadana. Domenica alle 15,30 nella poule promozione per l’accesso alla serie C, le ragazze di Massimo Montanini giocherà a Portile dicon lo United Romagna. Il programma si chiude lunedì 3 aprile con la gara valevole per il torneo Uisp 2012 frae Atletic River, al Casini di viale Amendola il calcio d’inizio è previsto per le 18.45. Fonte ...