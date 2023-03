LIVE Moto3, GP Argentina 2023 in DIRETTA: risultati prove libere in tempo reale (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima e seconda sessione di prove libere del GP d’Argentina del Mondiale Moto3. La prima gara della stagione è stata estremamente equilibrata e incerta, vinta da Daniel Holgado davanti a David Munoz, Diogo Moreira, Jose Antonio Rueda e Jaume Masia . I primi cinque sono arrivati racchiusi in appena due decimi, testimoniando come i valori siano simili. Chi ha un po’ deluso sul passo gara dopo un’ottima qualifica è stato il giapponese Ayumu Sasaki. Non hanno brillato gli italiani: il primo in gara è stato Stefano Nepa, giunto settimo con la sua KTM Angeluss MTA Team, mentre Riccardo Rossi è giunto quindicesimo con la Honda SIC58 Squadra Corse. ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella prima e seconda sessione didel GP d’del Mondiale. La prima gara della stagione è stata estremamente equilibrata e incerta, vinta da Daniel Holgado davanti a David Munoz, Diogo Moreira, Jose Antonio Rueda e Jaume Masia . I primi cinque sono arrivati racchiusi in appena due decimi, testimoniando come i valori siano simili. Chi ha un po’ deluso sul passo gara dopo un’ottima qualifica è stato il giapponese Ayumu Sasaki. Non hanno brillato gli italiani: il primo in gara è stato Stefano Nepa, giunto settimo con la sua KTM Angeluss MTA Team, mentre Riccardo Rossi è giunto quindicesimo con la Honda SIC58 Squadra Corse. ...

