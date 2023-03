Levante: ”Leggera come una piuma con mia figlia in grembo” in diretta con Claudia Rossi e Andrea Conti (Di venerdì 31 marzo 2023) Levante, dopo aver partecipato al Festival di Sanremo 2023 con “Vivo”, torna con il nuovo singolo tratto dall’album “Opera Futura”: “Leggera”. L’artista sarà ospite nel nuovo appuntamento del talk “programma”, condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti, lunedì 3 aprile dalle ore 17, in diretta streaming sul sito e Facebook de Il Fatto Quotidiano e su YouTube e Facebook di FqMagazine. “Leggera” accompagna il film “Romantiche” di Pilar Fogliati, uscito al cinema lo scorso febbraio. “Ho accolto la gioia quando ho saputo riconoscerla. – racconta Levante – Sono momenti in cui non c’è niente che possa pesarci sulle spalle, si fluttua fino a dove arrivano gli aerei, sembra di danzare al di là delle nuvole. Esistono quei momenti e io li ho ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023), dopo aver partecipato al Festival di Sanremo 2023 con “Vivo”, torna con il nuovo singolo tratto dall’album “Opera Futura”: “”. L’artista sarà ospite nel nuovo appuntamento del talk “programma”, condotto da, lunedì 3 aprile dalle ore 17, instreaming sul sito e Facebook de Il Fatto Quotidiano e su YouTube e Facebook di FqMagazine. “” accompagna il film “Romantiche” di Pilar Fogliati, uscito al cinema lo scorso febbraio. “Ho accolto la gioia quando ho saputo riconoscerla. – racconta– Sono momenti in cui non c’è niente che possa pesarci sulle spalle, si fluttua fino a dove arrivano gli aerei, sembra di danzare al di là delle nuvole. Esistono quei momenti e io li ho ...

