L'Aquila, il primario Carlo Vicentini uccide la moglie e i due figli e poi si suicida (Di venerdì 31 marzo 2023) uccide la moglie e i due figli e poi si suicida . E' quanto accaduto nel pomeriggio in una villetta alla periferia de L'Aquila . L'omicida-suicida sarebbe il medico Aquilano Carlo Vicentini , primario...

