Il principe Harry in tribunale: un'ape sulla camicia per portare sempre con sé Meghan e Diana (Di venerdì 31 marzo 2023) La scelta del duca di Sussex di indossare una capo Dior sembra tutt'altro che casuale, dal momento che la maison è molto legata alla madre e alla moglie. E poi significa libertà: ora non è più costretto a rappresentare la moda britannica Leggi su vanityfair (Di venerdì 31 marzo 2023) La scelta del duca di Sussex di indossare una capo Dior sembra tutt'altro che casuale, dal momento che la maison è molto legata alla madre e alla moglie. E poi significa libertà: ora non è più costretto a rappresentare la moda britannica

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iosonoFabry : Spare del principe Harry è di una banalità incredibile. - giulia98o : @Ermes_9 Me lo immagino tipo il Principe Harry che pubblica il suo memoir che venderà esattamente 10 copie, ovviame… - AntonellaParm : Meghan Markle ha recentemente ricevuto in dono un’acquamarina dal principe Harry. L'anello da cocktail, in oro gial… - zanqe : l'unico guilty pleasure del non poter usare gli occhi per giorni era spararsi l'audiolibro del principe Harry ma sembra introvabile - ChezSoryuChris : RT @gazette_vita: Il principe Harry ha incolpato la famiglia reale per un ritardo nel intentare una causa per pirateria informatica contro… -