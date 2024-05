Ginecologo trovato sgozzato a Milano - pool di esperti chiede più tempo per risolvere il giallo

(Di martedì 7 maggio 2024) Servirà piùper far luce sulle misteriose circostanze della morte di Stefano Ansaldi,campano di 65 anniil 19 dicembre 2021 vicino alla stazione Centrale di. Hanno chiesto piùper completare i loro accertamenti gliche stanno lavorando alla nuova consulenza sul “”. Per la nuova consulenza, a fine febbraio, sono stati nominati dal pm diCecilia Vassena i medici legali Cristina Cattaneo, nota anatomopatologa che si è occupata dei casi più importanti di cronaca, e Annalisa D'Apuzzo e anche l'antropologa naturalista Giulia Caccia. Il nodi da sciogliere Ildovrà accertare se il taglio alla gola sia riconducibile ad un gesto “auto inferto”. La nuova ...

