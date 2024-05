Italia-Libia | Meloni a Tripoli con 3 ministri - da ospedali a universit - avanti con Piano Mattei**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 7 maggio 2024) Roma, 7 mag. (Adnkronos) – Daglialleà, muovendo anche il mondo dello sport. La premier Giorgiaè atterrata acon treal seguito – Anna Maria Bernini (à), Orazio Schillaci (Salute) e Andrea Abodi (Sport)- anche per spingere l’acceleratore sulMattei. L?Italia, rimarcano fonti italiane, è il secondo fornitore della, con il 14.5% di quota di mercato, e il quinto mercato di destinazione dell?export libico. L?interscambio commerciale nel 2023 si è assestato sopra i 9 miliardi di euro. Eni è storicamente presente ine continua a investire nella Nazione. A questo si aggiunge un forte interesse delle imprese italiane, in particolare per quanto riguarda le grandi opere e le ...