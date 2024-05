L' incontinenza - Maleducati e ignavi Scontro a distanza tra Gruber e Mentana

Gruber attacca Mentana in diretta tv per il ritardo: "Incontinenza brutta cosa". La replica - Gruber attacca mentana in diretta tv per il ritardo: "incontinenza brutta cosa". La replica - Ma insomma l'incontinenza è una brutta cosa, scusateci di questo ritardo", esordisce Gruber puntando il dito in maniera esplicita contro la versione extralarge del tg condotto da mentana. Il direttore ...

Enrico Mentana risponde furioso a Lilli Gruber (e parla ai vertici de La7): “Prendo le distanze dai maleducati e dagli ignavi” - Enrico mentana risponde furioso a Lilli Gruber (e parla ai vertici de La7): “Prendo le distanze dai maleducati e dagli ignavi” - “Buonasera e benvenuti alle 20:46 e non alle otto e mezza…ma insomma l’incontinenza è una brutta cosa. Scusateci di questo ritardo”, ha così esordito ieri sera Lilli Gruber a “ Otto e mezzo “. Inizio ...