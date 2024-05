Stagione da applausi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 7 maggio 2024) Si è chiuso il campionato della Fi.Fa. Security UR San Benedetto, superata al Mandela dal fortissimo Romagna RFC col punteggio di 10-69. Ci hanno provato i ragazzi di coach Leandro Lobrauco contro la leader indiscussa e dominatrice del campionato. Le due mette sambenedettesi sono state realizzate da Servadio nel primo tempo e Scarpantonio nel secondo, non trasformate poi da Di Bartolomeo. Un match che si è chiuso con una gran festa in mezzo al campo: il presidente dell’Unione Rugby Spinozzi insieme all’Assessore allo Sport Cinzia Campanelli hanno consegnato una targa per complimentarsi con il Romagna (foto) per la promozione in Serie A. Tra il pubblico ospiti speciali come gli amici delle associazioni On The Road e Amici Disparati, in una giornata capitanata dall’azienda partner RCE carrelli elevatori, con una tribuna gremita di tanti appassionati che hanno celebrato il sesto posto ...