Il cadavere trovato lungo la provinciale a Sovico è di Corrado Semeraro - il 55enne scomparso a marzo

(Adnkronos) – Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nel centro raccolta rifiuti di via dell'Artigianato a Canonica d'Adda, in provincia di Bergamo, poco prima delle 8 del mattino. Il corpo è stato trovato incastrato in un cassonetto di raccolta ...

Giallo a Rimini, cadavere di donna trovato in una roulotte: “Morte causata da ferita non curata” - Giallo a Rimini, cadavere di donna trovato in una roulotte: “Morte causata da ferita non curata” - Il cadavere di una donna di 60 anni è stato trovato nelle scorse ore in una zona rurale di Santarcangelo di Romagna (Rimini). Secondo una prima analisi, la morte sarebbe stata causata da uno choc ...

Trovato il cadavere di un uomo sulla battigia del lungomare di Torvajanica - trovato il cadavere di un uomo sulla battigia del lungomare di Torvajanica - Il cadavere di un uomo, di circa 50 anni, è stato trovato alle 7 di questa mattina da una donna mentre stava passeggiando sulla battigia del lungomare Tognazzi, a Torvajanica, una frazione del comune ...

Giulia Cecchettin, Selvaggia Lucarelli: "Il finale già lo conoscevamo" - Giulia Cecchettin, Selvaggia Lucarelli: "Il finale già lo conoscevamo" - (Adnkronos) - "Il finale già lo conoscevamo". Poche parole con cui Selvaggia Lucarelli commenta con una Storia su Instagram oggi il ritrovamento del cadavere della 22enne Giulia Cecchettin, trovato al ...