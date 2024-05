Cesena Il cinismo di chi vuole prendersi tutto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 7 maggio 2024) Il calcio non è come la boxe dove si può vincere ai punti, conta solo il risultato al triplice fischio quando di solito quest’anno ilha esultato a prescindere da cosa fosse successo in campo. Frutto di, una qualità invidiata per anni ad altri e finalmente entrata a pieno titolo nel dna della squadra, ma anche di qualità tecniche uniche di alcuni bianconeri, in primis Shpendi. Ha esagerato quindi Possanzini a fine gara quando ha asserito di avere dominato il. Il suo valente manipolo ha creato uno sterile possesso, sopratin orizzontale sulla linea dei difensori, facile quando l’avversario non ti attacca ed aspetta compatto nella sua metacampo. Nel primo tempo di Mantova i locali hanno mantenuto la palla a lungo, sotto gli occhi meno attenti del solito ma comunque arcigni di De Rose ...