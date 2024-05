Gli smartphone più venduti sono di Apple e il primo Android è di Samsung | la classifica

MediaTek Dimensity 9300+ ufficiale con supporto alle IA Gemini Nano e Llama - MediaTek Dimensity 9300+ ufficiale con supporto alle IA Gemini Nano e Llama - MediaTek Dimensity 9300+ è uno nuovo SoC per smartphone progettato per offrire capacità native di elaborazione IA, supportando alcuni celebri modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) come Google ...

Vivo X100 Ultra, il modulo fotografico promette faville | primi sample - Vivo X100 Ultra, il modulo fotografico promette faville | primi sample - Il produttore cinese ha condiviso su internet alcune immagini scattate con il super cameraphone, e a una prima occhiata sono davvero impressionanti.

Xiaomi MIX Fold 4 e MIX Flip: nuovi dettagli su fotocamera e uscita - Xiaomi MIX Fold 4 e MIX Flip: nuovi dettagli su fotocamera e uscita - Dopo varie settimane di silenzio si torna a parlare dei prossimi smartphone pieghevoli della compagnia di Lei Jun, stavolta con indizi dedicati alla fotocamera e al periodo d’uscita. Xiaomi MIX Fold 4 ...