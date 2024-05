Il Comitato di analisti strategica antiterrorismo si fa in tre Tutti i dettagli

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 7 maggio 2024) Per i suoi vent’anni, ildi analisidel Viminale, nato nel 2004 da un’idea dell’allora ministro Beppe Pisanu e dall’allora capo della Polizia Gianni De Gennaro all’indomani dell’attacco terroristico contro il contingente italiano presente a Nassiriya, si fa in tre. Infatti, a questo tavolo permanente, che riunisce settimanalmente forze di polizia e servizi di informazione per la condivisione e valutazione delle informazioni relative alla minaccia terroristica interna e internazionale, se ne aggiungeranno altri due dedicati a immigrazione e cybersicurezza. Ad annunciarlo è stato Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno, nel corso della conferenza per il ventennale del Casa, con accanto il sottosegretario Alfredo Mantovano, Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica. “Per quanto riguarda ...