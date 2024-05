Lilli Gruber contro Mentana La replica | Prendo le distanze dai maleducati

(Di martedì 7 maggio 2024) Un inizio di puntata per niente disteso, per, che si è ritrovata a dover contestare lo sforamento del tg di La7 di Enricoe iniziare la sua trasmissione di approfondimento – Otto e mezzo – con 16 minuti di ritardo. Un inconveniente che non ha digerito e che ha voluto evidenziare in diretta, rivolgendosi al Direttore con toni durissimi e che non hanno lasciato troppo spazio alle interpretazioni., le paroleOtto e mezzo è iniziato alle 20,46 a causa del prolungarsi del telegiornale, ma stavoltaha deciso di parlare apertamente e rivolgersi proprio a Enrico: “Buonasera e benvenuti alle 20:46, non alle otto e mezza e a Otto e mezzo, ma, insomma, ...

