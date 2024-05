Il lavoro part-time non lo si sceglie - lo si subisce | ecco cosa dicono i numeri

(Di martedì 7 maggio 2024) In Italia più della metà di coloro che hanno unnon ha scelto questa forma contrattuale, ma l’ha accettata o subita per necessità o per assenza di altre possibilità. Si tratta di circa 2 milioni di lavoratori e lavoratrici, che si trovano in una condizione di cosiddetto “involontario”. Il dato emerge dal documento “Da conciliazione a costrizione: ilin Italia non è una scelta. Proposte per l’equità di genere e la qualità del”, realizzato dal Forum Disuguaglianze e Diversità e presentato ieri al Senato. Negli ultimi vent’anni nel nostro Paese il ricorso al tempo parziale è aumentato del 18,2%, in linea con la media europea del 18,5%, ma, se a livello continentale il...

