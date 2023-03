"Fronte dell'Est": l'inevitabile dualismo tra Germania e Russia (Di venerdì 31 marzo 2023) Il "Fronte dell'Est" che dà il nome al libro di Salvatore Santangelo di cui presentiamo un estratto è uno spazio storico, geopolitico, collettivo in cui si sono sommate sfide politiche, tragiche guerre ma anche un'inevitabile ricerca tra i due protagonisti: Germania e Russia Leggi su ilgiornale (Di venerdì 31 marzo 2023) Il "'Est" che dà il nome al libro di Salvatore Santangelo di cui presentiamo un estratto è uno spazio storico, geopolitico, collettivo in cui si sono sommate sfide politiche, tragiche guerre ma anche un'ricerca tra i due protagonisti:

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Il fatto che per 4 mesi tutti i media abbiano fatto a gara a chi silenziava meglio la portata dello scandalo fino a… - ZZiliani : Questo per l'Italia. Sul fronte Europa è atteso invece al più tardi venerdì 31 il pronunciamento della Corte UE sul… - ladyonorato : Appena conclusa riunione della Commissione COVI con audizione Commissaria alla Salute Kyriakides e Presidente dell’… - Marylon67 : @Gimmi52296693 @liliaragnar Guerra contro la Cina spalleggiato dalla Russia? Io non credo proprio che gli USA osino… - brotto_marco : @talleyrandperi1 @EmiGem2 io non credo, il delirio dell'anglosfera sta compattando il fronte opposto alla velocità della luce. -