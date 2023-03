Foggia: Francesco Marcone, ventotto anni fa. Cerignola: nasce l’olio “I cento passi” su terreni confiscati alla mafia Rete Oltre (Di venerdì 31 marzo 2023) Era un dirigente pubblico, Francesco Marcone. Lavorava a Foggia, era direttore dell’Ufficio del registro. Era un uomo onesto e per questo, inviso alle organizzazioni malavitose. Fu ucciso dalla criminalità organizzata il 31 marzo 1995, nell’atrio del palazzo in cui abitava, la sera mentre tornava a casa dopo il lavoro. Pochi giorni prima aveva denunciato, alla procura della Repubblica, una Rete di criminali. Di seguito un comunicato diffuso da Rete Oltre: Su Terra Aut nasce un nuovo olio. Si chiama “I cento passi”, proprio per richiamare la figura, la storia e la memoria di Peppino Impastato, giornalista, conduttore radiofonico e attivista assassinato il 9 maggio 1978 per aver denunciato le attività ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 31 marzo 2023) Era un dirigente pubblico,. Lavorava a, era direttore dell’Ufficio del registro. Era un uomo onesto e per questo, inviso alle organizzazioni malavitose. Fu ucciso dcriminalità organizzata il 31 marzo 1995, nell’atrio del palazzo in cui abitava, la sera mentre tornava a casa dopo il lavoro. Pochi giorni prima aveva denunciato,procura della Repubblica, unadi criminali. Di seguito un comunicato diffuso da: Su Terra Autun nuovo olio. Si chiama “I”, proprio per richiamare la figura, la storia e la memoria di Peppino Impastato, giornalista, conduttore radiofonico e attivista assassinato il 9 maggio 1978 per aver denunciato le attività ...

