Florenzi rivela | Ho pensato al ritiro Abbraccerò Spalletti

(Di venerdì 31 marzo 2023) ROMA - "Sono felice di essere tornato in campo. Per me questa sosta è stata una manna dal cielo: ho potuto continuare a lavorare, facendolo in campo con i miei compagni" . Il laterale del Milan , ex ...

Il laterale del Milan, ex Roma, Alessandro, ha parlato così a Sportmediaset:, reduce da un grave infortunio al bicipite femorale che "C'è stato un piccolo momento in cui ..."

Alessandro Florenzi parla a 360 gradi. Il laterale destro del Milan, 32 anni ex Roma e PSG, ha dichiarato in un'intervista a SportMediaset: "Sono felice di essere tornato in campo, questa sosta per me ...