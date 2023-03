Codice degli appalti | Cna | “Riconosciute le specificità dei consorzi artigiani”

(Di venerdì 31 marzo 2023) ROMA – Il nuovoriconosce ladei. Cna esprime apprezzamento nei confronti del Governo “per il decreto legislativo in via di pubblicazione che conferma le attuali regole per icomposti da imprese artigiane, recependo così anche le indicazioni dei due rami del Parlamento”. Per la Cna, “Irappresentano lo strumento per consentire alle piccole imprese di partecipare al mercato”. L'articolo L'Opinionista.

E, dunque, Giuseppe Busia, presidente dell'ANAC, l'Autorità nazionale anticorruzione, è stato crocifisso ieri da Salvini e dai suoi scherani per aver detto che intravede nel nuovo codice degli appalti ...I piccoli comuni, poi, potranno agire da stazione appaltante con affidamenti diretti fino a 500 mila euro. Il nuovo codice degli appalti, approvato la scorsa settimana dal consiglio dei ministri, ...