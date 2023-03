Calhanoglu, i tempi si allungano? L’Inter punta ‘realmente’ una gara – SM (Di venerdì 31 marzo 2023) Calhanoglu, dopo l’infortunio di martedì in Turchia-Croazia, dovrà stare fermo qualche settimana. Sport Mediaset indica un’altra partita dove potrebbe tornare a disposizione delL’Inter, rispetto a quanto si diceva ieri. ASSENZA PROLUNGATA? – Hakan Calhanoglu non ci sarà domani in Inter-Fiorentina, questo è sicuro. Bisogna però capire quando tornerà, perché di partite ne salterà diverse. Un’altra certa è quella di Coppa Italia con la Juventus, martedì prossimo. Secondo Sport Mediaset l’obiettivo delL’Inter è riavere Calhanoglu a disposizione per la sfida di ritorno di Champions League col Benfica, mercoledì 19 aprile. Significherebbe venti giorni di stop per infortunio. Ma soprattutto significherebbe non averlo nemmeno nell’andata a Lisbona (martedì 11) e nelle gare di Serie A contro Salernitana e ... Leggi su inter-news (Di venerdì 31 marzo 2023), dopo l’infortunio di martedì in Turchia-Croazia, dovrà stare fermo qualche settimana. Sport Mediaset indica un’altra partita dove potrebbe tornare a disposizione del, rispetto a quanto si diceva ieri. ASSENZA PROLUNGATA? – Hakannon ci sarà domani in Inter-Fiorentina, questo è sicuro. Bisogna però capire quando tornerà, perché di partite ne salterà diverse. Un’altra certa è quella di Coppa Italia con la Juventus, martedì prossimo. Secondo Sport Mediaset l’obiettivo delè riaverea disposizione per la sfida di ritorno di Champions League col Benfica, mercoledì 19 aprile. Significherebbe venti giorni di stop per infortunio. Ma soprattutto significherebbe non averlo nemmeno nell’andata a Lisbona (martedì 11) e nelle gare di Serie A contro Salernitana e ...

