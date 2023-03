Barcellona | il vice presidente su Messi | «Siamo stati in contatto…»

(Di venerdì 31 marzo 2023) Le parole di Rafa Yuste,del, sul possibile ritorno di Lionelin blaugrana a fine stagione Ildelha parlato del possibile ritorno di Lionelal. L’argentino è in scadenza con il PSG e sarà libero di firmare a parametro zero a fine stagione. PAROLE – «in contatto con l’entourage di Leo. Leo sa quanto lo apprezziamo e mi piacerebbe che tornasse. Sicuramente ama il Barça e la città, quindi speriamo di trovare le condizioni giuste per continuare la sua storia qui». L'articolo proviene da Calcio News 24.

