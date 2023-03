Viabilità Roma Regione Lazio del 30-03-2023 ore 09:15 (Di giovedì 30 marzo 2023) Viabilità DEL 30 MARZO ORE 09.05 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE DISAGI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, ANCORA CODE TRA LE USCITE CASAL DEL MARMO E CASSIA VEIENTANA A SEGUIRE CODE MA PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E A24 E TRA CASILINA E APPIA IN ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DI CASAL DEL MARMO E AURELIA POI TRA Roma-FIUMICINO E PONTINA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA L’INCIDENTE SULLA Roma-FIUMICINO CAUSA CODE DA ANSA DEL TEVERE A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR SITUAZIONE INVARIATA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO E, IN USCITA, DA TOR CERVARA AL RACCORDO CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA OLGIATA E TOMBA D NERONE, NELLE DUE DIREZIONI SULLA ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 marzo 2023)DEL 30 MARZO ORE 09.05 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE DISAGI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, ANCORA CODE TRA LE USCITE CASAL DEL MARMO E CASSIA VEIENTANA A SEGUIRE CODE MA PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E A24 E TRA CASILINA E APPIA IN ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DI CASAL DEL MARMO E AURELIA POI TRA-FIUMICINO E PONTINA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA L’INCIDENTE SULLA-FIUMICINO CAUSA CODE DA ANSA DEL TEVERE A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR SITUAZIONE INVARIATA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO E, IN USCITA, DA TOR CERVARA AL RACCORDO CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA OLGIATA E TOMBA D NERONE, NELLE DUE DIREZIONI SULLA ...

