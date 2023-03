Sinner in semifinale a Miami, Ruusuvuori ko in due set (Di giovedì 30 marzo 2023) Miami (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Jannik Sinner si qualifica per le semifinali nel “Miami Open”, secondo Atp Masters 1000della stagione (combined con il terzo Wta 1000 del 2023) dotato di un montepremi pari a 8.800.000 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell'Hard Rock Stadium, in Florida. Il 21enne tennista altoatesino, testa di serie numero 10 del torneo e 11 del ranking Atp, ha superato nei quarti il finlandese Emil Ruusuvuori (54 Atp) con il punteggio di 6-3, 6-1. La gara era stata sospesa sul 6-3, 2-0 per l'italiano causa pioggia per poi riprendere dopo uno stop durato due ore e 11 minuti. Sinner aveva già battuto il 23enne di Helsinki in quattro dei cinque precedenti confronti diretti, due dei quali giocati proprio a Miami nelle ultime due edizioni. In ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023)(STATI UNITI) (ITALPRESS) – Janniksi qualifica per le semifinali nel “Open”, secondo Atp Masters 1000della stagione (combined con il terzo Wta 1000 del 2023) dotato di un montepremi pari a 8.800.000 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell'Hard Rock Stadium, in Florida. Il 21enne tennista altoatesino, testa di serie numero 10 del torneo e 11 del ranking Atp, ha superato nei quarti il finlandese Emil(54 Atp) con il punteggio di 6-3, 6-1. La gara era stata sospesa sul 6-3, 2-0 per l'italiano causa pioggia per poi riprendere dopo uno stop durato due ore e 11 minuti.aveva già battuto il 23enne di Helsinki in quattro dei cinque precedenti confronti diretti, due dei quali giocati proprio anelle ultime due edizioni. In ...

