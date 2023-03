Roman Reigns | “Rispetto molto le abilità creative di Sami Zayn”

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 30 marzo 2023) Le vicende die della Bloodline sono state il punto focale della WWE degli ultimi mesi: il wrestler canadese ha saputo reinventare la sua carriera attraverso l’affiliazione alla stable e si è addirittura guadagnato una title shot a Elimination Chamber, dove però non è riuscito a portare a casa le cinture detenute da. Proprio quest’ultimo, in una recente intervista, ha parlato dell’esperienza lavorativa avuta accanto all’ex Honorary Uce, che si è comunque ritagliato uno spazio importante in vista di WrestleMania, dove tenterà l’assalto agli Undisputed Tag Team Championships al fianco di Kevin Owens. Le sue parole Parlando a ESPN, il Tribal Chief si è dichiarato entusiasta del lavoro di, affermando che nessun’altro avrebbe potuto ricoprire in modo migliore il suo ...