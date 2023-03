Omicidio Ziliani | la figlia in confusione davanti al pm | «Ero convinta mia madre ci volesse avvelenare | ma ora non ne sono più sicura»

(Di giovedì 30 marzo 2023) «Quando ho ucciso miaeroche leiavvelenarci, ci avrei messo la mano sul fuoco. Ora, dopo tanti mesi in carcere, non nepiù così».le parole pronunciate di fronte al pubblico ministero Caty Bressanelli dalla 29enne Silvia Zani, una delle due figlie di Laura, l’ex vigilessa di Temù uccisa nella notte tra il 7 e l’8 maggio 2021, nel corso del processoalla Corte d’Assise di Brescia. L’ex vigilessa 55enne, secondo le ricostruzioni degli inquirenti e le confessioni delle due figlie e del fidanzato di una di loro, sarebbe stata prima stordita con degli ansiolitici, poi soffocata con un sacchetto di plastica e successivamente seppellita dalle due figlie e dal fidanzato di una delle due. «Eravamo ...

È il racconto choc di Silvia Zani davanti ai giudici della Corte d'Assise di Brescia dove, proprio in queste ore, si sta celebrando il processo per l'della madre Laura, l'ex ...Leggi anche Laura, Mirto Milani e la figlia confessano l': "Si l'abbiamo uccisa noi"Laura, la confessione di Mirto Milani: 'Non moriva, le abbiamo stretto le mani al ..., Silvia Zani: 'Era mamma che voleva ucciderci' 'Quando ho ucciso mia madre ero convinta al 300 per cento che lei volesse avvelenarci. Ci avrei messo la mano sul fuoco. Ora dopo tanti ...

Omicidio Ziliani, la figlia Silvia Zani: «L'ho uccisa perché convinta che ci volesse avvelenare» Corriere

Omicidio Laura Ziliani: giornata cruciale quella di oggi (giovedì 30 marzo 2023) a Brescia. Omicidio Laura Ziliani: trio criminale in aula Un'udienza determinante quella di oggi per l'omicidio di ...Si è tenuto oggi 30 marzo 2023 presso la Corte d’Assise di Brescia, il processo per l’omicidio di Laura Ziliani, ex vigilessa di 55 anni scomparsa l’8 maggio 2021 e trovata morta l’8 agosto. In aula, ...