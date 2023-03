Napoli-Milan: sarà Kvaratskhelia contro Leao, le frecce di sinistra (Di giovedì 30 marzo 2023) Napoli-Milan sarà sfida tra Kvicha Kvaratskhelia e Rafael Leao, protagonisti dei tre scontri di aprile tra Serie A e Champions League. Il calcio italiano è pieno di storie affascinanti e la rivalità tra Napoli e Milan ne è una delle più intense e suggestive. Tra i protagonisti di questo scontro tra titani ci sono due giovani talenti che hanno in comune la sinistra come arma vincente: Kvaratskhelia del Napoli e Leao del Milan. Kvaratskhelia, il “Kvaradona” come lo chiamano i tifosi, sta vivendo una stagione da sogno. Con 12 gol e 10 assist in campionato, e altri 2 gol e 4 assist in Champions League, il giovane georgiano si è guadagnato la stima e ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 30 marzo 2023)sfida tra Kvichae Rafael, protagonisti dei tre scontri di aprile tra Serie A e Champions League. Il calcio italiano è pieno di storie affascinanti e la rivalità trane è una delle più intense e suggestive. Tra i protagonisti di questo stra titani ci sono due giovani talenti che hanno in comune lacome arma vincente:deldel, il “Kvaradona” come lo chiamano i tifosi, sta vivendo una stagione da sogno. Con 12 gol e 10 assist in campionato, e altri 2 gol e 4 assist in Champions League, il giovane georgiano si è guadagnato la stima e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ??? #NapoliMilan sarà diretta dall’arbitro Rapuano di Rimini. - sscnapoli : ?? Champions League, #NapoliMilan biglietti in vendita dalle ore 12:00. Prelazione per gli abbonati fino a giovedì a… - DiMarzio : .@acmilan, le parole di #Pioli in vista del @sscnapoli - IlBuonDiavolo3 : @erosazzurro Guarda, Eros, che qui gli unici che sono arroganti - non tutti, sia chiaro - sono quei tifosi del Napo… - SavingSpalletti : Facciamola più intrigante: ??Pillola rossa: passa il Milan, col rischio che vadano in finale, ma vanno fuori la top… -