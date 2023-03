Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Termolinet : Cibus Parma, il Molise piace sempre di più. Successo per lo stand del Molise e i prodotti enogastronomici del terr… - infoitinterno : Molise a Cibus connecting: il 2023 sarà l'anno della biodiversità - campobassolive : Cibus Connecting Italy, a Parma le specialità del Molise spopolano - cronachelucane : LE SPECIALITÀ MOLISANE AL CIBUS DI PARMA - Una folla di visitatori si è riversata nello stand della Regione Molise… - CibusParma : RT @Termolinet: Al Cibus di Parma spopolano le specialità enogastronomiche del Molise. Successo per la prima giornata nello Stand del Molis… -

E sono alcuni dei prodotti che la regioneha portato aconnecting di Parma."Noi siamo venuti alper dimostrare che ilpuò far davvero da padrona nel mondo della biodiversità ...Le specialità enogastroomiche delspopolano alConnecting Italy inaugurato a Parma. Una folla di visitatori, sin dall'apertura, si è riversata nello stand della Regionecurato dall'Azienda Autonoma di Soggiorno e ...di Parma, spopolano le specialità enogastronomiche ...

Cibus Connecting Italy, a Parma le specialità del Molise spopolano CBlive - La città di Campobasso in diretta

E sono alcuni dei prodotti che la regione Molise ha portato a Cibus connecting di Parma. "Noi siamo venuti al Cibus per dimostrare che il Molise può far davvero da padrona nel mondo della biodiversità ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...