Milinkovic non rinnova e Lotito lo avverte: 40 milioni o non partirà (Di giovedì 30 marzo 2023) La Lazio si sta rassegnando a ciò che potrà succedere in estate con Milinkovic-Savic. Lotito avverte: vuole almeno 40 milioni. La Lazio non crede (quasi) ormai più di poter convincere Milinkovic-Savic a restare nella Capitale. Nonostante il rapporto che il centrocampista ha con i suoi compagni di squadra e con i tifosi del club. Vorrebbe Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

