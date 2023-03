Milano | morì dopo un intervento | condannati due ginecologi dell' Humanitas

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 marzo 2023)i duedila morte di Emanuela Postacchini. La donna, di soli 40 anni,in seguito a undi routine. Tutto è iniziato quando Emanuela perse il bambino che portava in grembo. Per questo motivo la donna, impiegata di banca e già mamma, dovette sottoporsi a undi raschiamento'utero. In sala operatoria, però, la situazione precipitò all'improvviso. La 40ennedissanguata a causaa perforazione'utero. Una complicazione rara che avrebbe richiesto l'asportazione'utero. A cinque anni dalla sua morte, sono statiin primo grado Paolo Levi e ...