LIVE Ginnastica artistica, Mondiali juniores 2023 in DIRETTA: l'Italia tallona gli USA, Giulia Perotti al comando (Di giovedì 30 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.58 Sul fronte delle singole specialità: July Marano quarta al volteggio; Caterina Gaddi e Giulia Perotti prima e seconda alle parallele; Giulia Perotti seconda alla trave e terza al corpo libero; Caterina Gaddi sesta al corpo libero davanti a July Marano. 14.57 Giulia Perotti resta al comando del concorso generale con 51.598 davanti alla statunitense Isabel Stassi (49.832) e a Caterina Gaddi (49.798). 14.55 Si è conclusa la terza suddivisione. l'Italia resta in seconda posizione (101.996) alle spalle degli USA (102.198) e davanti ad Argentina (99.363), Romania (97.197) e Francia (96.898). 12.48 Vi aggiorneremo al termine di ogni suddivisione per sapere gli sviluppi della ...

