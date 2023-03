“L’abbiamo scoperta”. GF Vip 7, Nikita incastrata dal video a pochi giorni dalla finale (Di giovedì 30 marzo 2023) Clamorosa indiscrezione su Nikita Pelizon. Al GF Vip 7 è successo un episodio molto importante, proprio nel corso della semifinale, che l’ha fatta commuovere. Ma ecco che ora il pubblico sta avendo non pochi dubbi sulla veridicità di quanto successo, dato che nelle scorse ore è uscito fuori un video che metterebbe tutto in discussione. Non sappiamo se già durante la finale lei vorrà fare delle precisazioni, se sarà avvisata dell’accaduto, oppure se dovremo aspettare la conclusione del programma. Ma nel frattempo i telespettatori sono già in subbuglio. E il rischio è che Nikita Pelizon possa avere dei problemi nella finale del GF Vip 7. Lei è in corsa per la vittoria, ma ora c’è preoccupazione nei suoi fan perché questa novità potrebbe danneggiarla. A scovarla sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 marzo 2023) Clamorosa indiscrezione suPelizon. Al GF Vip 7 è successo un episodio molto importante, proprio nel corso della semi, che l’ha fatta commuovere. Ma ecco che ora il pubblico sta avendo nondubbi sulla veridicità di quanto successo, dato che nelle scorse ore è uscito fuori unche metterebbe tutto in discussione. Non sappiamo se già durante lalei vorrà fare delle precisazioni, se sarà avvisata dell’accaduto, oppure se dovremo aspettare la conclusione del programma. Ma nel frattempo i telespettatori sono già in subbuglio. E il rischio è chePelizon possa avere dei problemi nelladel GF Vip 7. Lei è in corsa per la vittoria, ma ora c’è preoccupazione nei suoi fan perché questa novità potrebbe danneggiarla. A scovarla sono ...

