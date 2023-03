Juventus, la smentita di Tudor: “Solo per i click…” (Di giovedì 30 marzo 2023) Accostato dai media nelle scorse settimane alla panchina della Juventus l’ex calciatore bianconero rivela tutto. Il futuro della Juventus è decisamente incerto. Sui bianconeri pesano, come è noto, le vicende extra campo. Vicende che potrebbero condizionare e non poco la qualificazione alla prossima Champions League e di conseguenza aprire o meno discorsi riguardanti la prossima Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 30 marzo 2023) Accostato dai media nelle scorse settimane alla panchina dellal’ex calciatore bianconero rivela tutto. Il futuro dellaè decisamente incerto. Sui bianconeri pesano, come è noto, le vicende extra campo. Vicende che potrebbero condizionare e non poco la qualificazione alla prossima Champions League e di conseguenza aprire o meno discorsi riguardanti la prossima Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... serieAnews_com : ???? #Juventus, #Tudor fa chiarezza su di un possibile ritorno come allenatore bianconero - CozzolinoSalvo : @giusmusa @stevieansioso Eh ma infatti stiamo parlando di accuse che al momento non sono nemmeno ancora portate in… - idirinho_93 : ? come anticipato il 14/03/23 dalla redazione #IC, la voce su un possibile passaggio di #Laurientè alla #Juventus è… - Gaetarin : @Juventus_a_vita Tanto per intenderci era quel famoso Reggina - Juve in cui, qualcuno, si inventò che Moggi chiuse… - MarcoVar_gol : @PauDybala_JR mi aspetto una smentita su certe voci il prima possibile. #Dybala #Juventus -