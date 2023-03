Intelligenza artificiale, Musk: «E' un rischio per l'umanità» (Di giovedì 30 marzo 2023) Un gruppo di ricercatori e addetti del settore sulla IA, tra cui Elon Musk, in una lettera aperta viene espressamente dichiarato di «andarci piano con l'Intelligenza artificiale» che intima espressamente di fermare lo sviluppo senza controllo della tecnologia da parte dei giganti del settore. Nella missiva si legge come il Far West dell'Intelligenza artificiale, reputata la nuova Eldorado dell'hi-tech, comporti «profondi rischi per la società e l'umanità». Si chiede anche di fermare per almeno sei mesi la ricerca su sistemi di Intelligenza digitale che siano più potenti di GPT-4, l'ultima versione dell'assistente realizzato da OpenAI, società fondata da Musk stesso. «Questa pausa dovrebbe essere verificabile e concreta, e includere tutti gli attori del ... Leggi su panorama (Di giovedì 30 marzo 2023) Un gruppo di ricercatori e addetti del settore sulla IA, tra cui Elon, in una lettera aperta viene espressamente dichiarato di «andarci piano con l'» che intima espressamente di fermare lo sviluppo senza controllo della tecnologia da parte dei giganti del settore. Nella missiva si legge come il Far West dell', reputata la nuova Eldorado dell'hi-tech, comporti «profondi rischi per la società e l'». Si chiede anche di fermare per almeno sei mesi la ricerca su sistemi didigitale che siano più potenti di GPT-4, l'ultima versione dell'assistente realizzato da OpenAI, società fondata dastesso. «Questa pausa dovrebbe essere verificabile e concreta, e includere tutti gli attori del ...

