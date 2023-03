Il CorSport: la Juve rischia fino a 40 punti di penalizzazione (Di giovedì 30 marzo 2023) I vari step del caso Juventus porteranno strascichi fino alla fine dell’anno, se non addirittura nel 2024. Lo scrive Il Corriere dello Sport, ricordando che dopo la questione delle plusvalenze, in questi giorni il procuratore federale Chinè farà partire anche l’avviso di chiusura delle indagini sulle manovre stipendi e sulla manovra agenti. Per quanto riguarda L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 30 marzo 2023) I vari step del casontus porteranno strascichialla fine dell’anno, se non addirittura nel 2024. Lo scrive Il Corriere dello Sport, ricordando che dopo la questione delle plusvalenze, in questi giorni il procuratore federale Chinè farà partire anche l’avviso di chiusura delle indagini sulle manovre stipendi e sulla manovra agenti. Per quanto riguarda L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

