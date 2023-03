Havertz | «Arrivo al Chelsea? La gente pensava fossi Messi | ma avevo solo 20-21 anni»

(Di giovedì 30 marzo 2023) Kai, attaccante del, ha parlato del suoa Londra dal Bayer Leverkusen nel lontano 2020 Kai, attaccante del, ha parlato al Guardian del suoa Londra dal Bayer Leverkusen nel lontano 2020. PAROLE – «Non capisco come si possano pagare così tanti soldi per un giocatore, ma nel mondo del calcio è normale. Questo porta molta pressione; la20-21. Vedonoil prezzo che il tuo club ha pagato e devi giocare alla grande fin dal primo giorno. Alla fine senti quella pressione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Kaiha rilasciato un'intervista al Guardian raccontando il suoal Chelsea per 80 milioni di euro: 'Non capisco come si possano pagare così tanti soldi per un giocatore, ma nel mondo del ...L'di Potter non ha stravolto la stagione, i Blues dell'ex Kalidou Koulibaly nel 2023 hanno ... il 3 - 4 - 3 visto fin qui non è una macchina perfetta,da prima punta è una fotografia del ...Pensi che questo abbia turbato la squadra Flick: "Kaiha detto chiaramente durante il ... come ha fatto Louis van Gaal con i Paesi Bassi Ha detto dopo l'in Qatar: il nostro ...

Kai Havertz è sbarcato in Inghilterra nel 2020. Il Chelsea lo pagò ben 80 milioni al Bayer Leverkusen e questo non ha facilitato l'adattamento del giocatore al calcio inglese, come ha ammesso in un'in ...