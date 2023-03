Gf vip | Antonella Fiordelisi fuori per colpa della madre? Il parere della psicologa

(Di giovedì 30 marzo 2023)è stata eleminata dal Grande Fratello vip, ma, a quanto ha dichiarato la stessa ex concorrente, a farlasarebbe stata l'ansia di sua. Abbiamo chiesto alla dott.ssa Katia Amorese,e psicoterapeuta sistemico relazionale, quando un genitore diventa limitante, anche in un figlio adulto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che la VIP che deve immediatamente abbandonare la Casa di #GFVIP è... ANTONELLA! - CineGiornale1 : “Sei gelosa”: Giulia Salemi contro Antonella Fiordelisi | fulmini e saette al Gf Vip - Caterin66077866 : La nostalgia di Antonella Fiordelisi per Edoardo Donnamaria - Grande Fratello VIP | GFVIP 7: - Isidel_ : Lei che si è fatta da sola e che è arrivata al GF da sola ????. Peccato che dietro ha avuto sempre ??, che già sta c… - ADelleNotizie : GF VIP Davide Silvestri svela cosa pensa di Antonella #gfvip #gfvip7 #nikita #incorvassi #gintonic #tavassi… -

Edoardo Donnamaria è felice e si racconta in un'intervista doppia insieme alla fidanzata...e il volto di Forum non si sono messi insieme seguendo una strategia per durare di più al GF. "...Nella Casa di questo GFnon andrei assolutamente d'accordo conper i modi e gli atteggiamenti che ha, lei in primis. Invece sarei andato d'accordo con Milena sicuramente e Ciupilan . ...Il web chiede la squalifica di Tavassi dal Grande Fratello: il motivo Se Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro sono usciti per aver "trattato male"Fiordelisi e Oriana Marzoli , il web ...

Antonella Fiordelisi, Edoardo e la "capanna" a luci rosse al Gf Vip Corriere dello Sport

La finale del Grande Fratello Vip 7 andrà in scena lunedì 3 aprile 2023 e tra i concorrenti che hanno sicuramente dato di più in questa edizione troviamo la venezuelana Oriana Marzoli e la giovane ex ...Cosa rischia davvero Tavassi dopo questo gesto Stanotte, durante una diretta, si sono collegati online Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria e Matteo Diamante. Con le fan, i tre ex concorrenti del ...