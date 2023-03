F1: Verstappen, 'per ora Perez è il mio unico rivale' (Di giovedì 30 marzo 2023) Melbourne, 30 mar. -(Adnkronos) - Max Verstappen si presenta a Melbourne da leader del Mondiale e uomo da battere. La Red Bull fa dormire sonni tranquilli al due volte campione del mondo, che però deve fare i conti con la concorrenza interna di Sergio Perez: "E' meglio avere una macchina veloce e abbiamo dimostrato di averla -sottolinea Verstappen nel corso della conferenza stampa piloti-. Perez ora sembra che sia l'unico con cui possa lottare, poi vedremo nel corso dell'anno. Newey è importante, ma guardiamo a tutto il gruppo che sta facendo un lavoro incredibile". "L'anno scorso è stato frustrante -ricorda il 25enne olandese-. In gara eravamo lenti e ci siamo ritirati. Ma credo che abbiamo capito subito cosa avevamo sbagliato nell'affidabilità, e da lì in poi abbiamo fatti grandi step in avanti. Ora ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) Melbourne, 30 mar. -(Adnkronos) - Maxsi presenta a Melbourne da leader del Mondiale e uomo da battere. La Red Bull fa dormire sonni tranquilli al due volte campione del mondo, che però deve fare i conti con la concorrenza interna di Sergio: "E' meglio avere una macchina veloce e abbiamo dimostrato di averla -sottolineanel corso della conferenza stampa piloti-.ora sembra che sia l'con cui possa lottare, poi vedremo nel corso dell'anno. Newey è importante, ma guardiamo a tutto il gruppo che sta facendo un lavoro incredibile". "L'anno scorso è stato frustrante -ricorda il 25enne olandese-. In gara eravamo lenti e ci siamo ritirati. Ma credo che abbiamo capito subito cosa avevamo sbagliato nell'affidabilità, e da lì in poi abbiamo fatti grandi step in avanti. Ora ...

