Calcio a 5 Under 15. Nella rappresentativa regionale che parteciperà al Trofeo delle Regioni, due convocazioni in casa US Vibonese (Di giovedì 30 marzo 2023) Comincerà sabato 1° aprile sino a venerdì 7 aprile la 59esima edizione del Torneo delle Regioni di Calcio a 5 organizzato dalla FIGC- Lega Nazionale Dilettanti, dal comitato regionale del Coni e dal comitato regionale LND. Sette giorni di sano sport e competizione che vedranno impegnati in campo tesserati LND dai 14 ai 26 anni, di 72 rappresentative regionali per le categorie Under 19, 17 e 15 maschile e femminile. Nella formazione Under 15 della Calabria. Alessandro Liotti (2009) e Gerardo Nesci (2008) saranno chiamati a rappresentare il sodalizio rossoblu’ in questa importante kermesse. Le due convocazioni,sono una soddisfazione per il direttore del settore giovanile, Carlo Lico, e di tutto lo staff tecnico. Alessandro Liotti Gerardo ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 30 marzo 2023) Comincerà sabato 1° aprile sino a venerdì 7 aprile la 59esima edizione del Torneodia 5 organizzato dalla FIGC- Lega Nazionale Dilettanti, dal comitatodel Coni e dal comitatoLND. Sette giorni di sano sport e competizione che vedranno impegnati in campo tesserati LND dai 14 ai 26 anni, di 72 rappresentative regionali per le categorie19, 17 e 15 maschile e femminile.formazione15 della Calabria. Alessandro Liotti (2009) e Gerardo Nesci (2008) saranno chiamati a rappresentare il sodalizio rossoblu’ in questa importante kermesse. Le due,sono una soddisfazione per il direttore del settore giovanile, Carlo Lico, e di tutto lo staff tecnico. Alessandro Liotti Gerardo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SvSport1 : Calcio, Under 16: i risultati e la classifica dopo la penultima giornata - bettarello_susy : RT @lostarec: La FIFA ha tolto all'Indonesia i diritti di ospitare i Mondiali di calcio Under 20. Questa decisione è stata presa dopo che… - En3rix : Cerco ragazza Under 23 che parli di calcio per un format da portare sta sera alle 23 su ocw, candidarsi qui, grazie - AIA_CRALAZIO : RT @AIA_it: L'arbitro Deborah Bianchi e l'assistente Giulia Tempestilli sono state impegnate in Portogallo per un Tournament femminile unde… - AIA_it : L'arbitro Deborah Bianchi e l'assistente Giulia Tempestilli sono state impegnate in Portogallo per un Tournament fe… -