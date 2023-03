Bollette, in arrivo un nuovo calo: -20% per la luce e -10% per il gas (Di giovedì 30 marzo 2023) Previsioni che se saranno confermate porterebbero a un risparmio per 408 euro annui a famiglia secondo i consumatori Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 30 marzo 2023) Previsioni che se saranno confermate porterebbero a un risparmio per 408 euro annui a famiglia secondo i consumatori

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Bollette, in arrivo un nuovo calo: -20% per la #luce e -10% per il #gas. - infoiteconomia : Bollette: in arrivo un calo di oltre il 20% - infoiteconomia : Bollette, in arrivo un nuovo calo: -20% per la luce e - giornali_it : Bollette, in arrivo un nuovo calo: -20% per la luce e -10% per il gas #30marzo #QuotidianiEconomici #IlSole24Ore - fisco24_info : Bollette, in arrivo un nuovo calo: -20% per la luce e -10% per il gas: Previsioni che se saranno confermate portere… -