Ascolti Tv 29 Marzo 2023 | I Cacciatori del Cielo volano più in alto di tutti

(Di giovedì 30 marzo 2023) Il docufilm di Rai1 è stato visto da 3,44 milioni di spettatori Di seguitoi Dati Auditel per la giornata di ieri, Mercoledì 29: Standard Auditel Palinsesti 29 03 23 Standard Auditel Fasce 29 03 23 (Nella foto Idel) Facebook Twitter LinkedIn TvZoom.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : #ICacciatoridelcielo e #latvdei100euno ?? Chi ha vinto la sfida di ascolti - tvzoomitalia : #AscoltiTv 29 Marzo 2023: #ICacciatoridelCielo volano più in alto di tutti - Raiofficialnews : #AscoltiTv di mercoledì #29marzo ?? - occhio_notizie : Ascolti tv 29 marzo: I cacciatori del cielo contro La tv dei 100 e uno. Da segnalare anche Chi l'ha visto su Rai 3.… - 361_magazine : Gli #ascoltitv di ieri sera -

ieri sera, 292023: ecco i dati auditel dei programmi trasmessi sulle reti secondarie Concludiamo, dunque, con gliche ieri sera hanno registrato le reti minori sia della Rai ...tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 29: boom Chi l'ha visto. Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share: Rai 1, I cacciatori del ...Per scoprire i dati di questi programmi e non solo, di seguito ci sono tutti glitv del 292023 , a partire dalla prima serata: Rai Uno " I cacciatori del cielo: 3.447.000 spettatori e ...

Ascolti tv mercoledì 29 marzo 2023: I cacciatori del cielo 3,4 mln (18.3%), Chi l’ha visto 2,1 mln (12.8%), La tv dei 100 e uno 1,7 mln (13.4%) Tvblog

Roma, 30 mar. (Adnkronos) – Il film tv su Francesco Baracca ‘I cacciatori del cielo’, trasmesso da Rai1, ha vinto gli ascolti della prima serata di ieri con 3.447.000 telespettatori e il 18,3% di ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-21a17678-92bf-1821-767f-d8744605d1 ...