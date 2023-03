Uomini e Donne, anticipazioni 29 marzo 2023: ultime news su Armando, Nicole e Andrea, trono over o classico oggi (Di mercoledì 29 marzo 2023) Dopo aver visto il siparietto, per molti divertenti, tra l’opinionista Tina e Gemma Galgani, in lacrime dopo il battibecco con il suo corteggiatore Silvio, e dopo aver visto al centro dello studio la tronista Lavinia, a un passo dalla scelta, con Alessio Corvino e Alessio Campoli, oggi torna Uomini e Donne. E nel salotto del dating show più amato e seguito di sempre non mancheranno i colpi di scena. Tra grandi emozioni, nuove conoscenze, scontri e storie d’amore. Ecco tutte le anticipazioni di oggi, mercoledì 29 marzo. View this post on Instagram A post shared by Uomini e Donne (@UominieDonne) Il trono di Nicole e il bacio con ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 marzo 2023) Dopo aver visto il siparietto, per molti divertenti, tra l’opinionista Tina e Gemma Galgani, in lacrime dopo il battibecco con il suo corteggiatore Silvio, e dopo aver visto al centro dello studio la tronista Lavinia, a un passo dalla scelta, con Alessio Corvino e Alessio Campoli,torna. E nel salotto del dating show più amato e seguito di sempre non mancheranno i colpi di scena. Tra grandi emozioni, nuove conoscenze, scontri e storie d’amore. Ecco tutte ledi, mercoledì 29. View this post on Instagram A post shared by(@) Ildie il bacio con ...

