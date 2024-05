Parco Regionale Naturale di Bracciano e Martignano | avviato il progetto per il recupero di 20 000 Mq

(Di martedì 7 maggio 2024) Ha preso il via un importantediche interessa un’area di 20.000 mq all’interno deldi, nel territorio del Comune Anguillara Sabazia. L’iniziativa, che si avvale del sostegno della Società Agricola Martignanello e della sua affiliata ForestItalia, si inserisce nell’ambito di Mosaico Verde, la campagna nazionale per la forestazione di aree verdi, ildegli ecosistemi terrestri e acquatici e la rigenerazione ambientale, promossa da AzzeroCO2 e Legambiente. Ilnasce come risposta concreta al devastante incendio del 2018, che ha interessato circa 27 ettari di bosco all’interno del. L’intento primario è il restauro ambientale ...

Dieci idee per gite fuori porta: grotte in Appennino, rocce fuori città, ville in provincia e camminate con la luna piena - Dieci idee per gite fuori porta: grotte in Appennino, rocce fuori città, ville in provincia e camminate con la luna piena - Entrambe previste la sera di domenica 26 novembre. La prima, di 9 km (info qui) si svolge all'interno del parco regionale dei Gessi bolognesi e dei Calanchi dell'Abbadessa: si partirà dalla prima ...

Esplorare la Bellezza dei Parchi a Cavallo, l'11 e 12 maggio nel Parco Regionale del Conero - Esplorare la Bellezza dei Parchi a Cavallo, l'11 e 12 maggio nel parco regionale del Conero - Scopo dell'iniziativa, promossa da Federparchi e Natura a Cavallo, è di far conoscere e preservare gli ecosistemi naturali e la biodiversità garantendo che le attività di escursionismo equestre siano ...

L’assessore regionale Scarpinato in visita agli archeologi della nave Marausa 2 al Museo Lilibeo - L’assessore regionale Scarpinato in visita agli archeologi della nave Marausa 2 al Museo Lilibeo - Visita istituzionale questa mattina al parco Archeologico di Lilibeo-Marsala dell’Assessore regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, ...