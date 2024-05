Il senso dei partiti | passare dalle macchine di governo alle idee

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) di Flavio Barbaro “Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente inper concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”. Così recita l’articolo 49 della nostra Costituzione. Dall’articolo si intuisce come questi non siano istituzioni, perché si fondano non sulla funzionalità, ma sulle; d’altra parte, non sono nemmeno semplici associazioni, poiché hanno la possibilità di concorrere alla determinazione della politica nazionale. La crisi deiprende le mosse anche dal difficile percorso tra questi due fuochi. Sempre di più, a partiredi clientela” degli anni 80, la parola partito ha iniziato a perdere la sua forza ideale, dapprima con la crisi – non la fine – delle ideologie, poi con il terremoto giudiziario e politico ...