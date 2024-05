Acidi e coloranti nella carne macinata e negli hamburger del supermercato: assolti il macellaio e il fornitore - acidi e coloranti nella carne macinata e negli hamburger del supermercato: assolti il macellaio e il fornitore - Il Tribunale di Monza ha assolto il macellaio e l'ex titolare dell'azienda fornitrice di carne di un supermercato brianzolo ...

Biassono, carne con coloranti per farla sembrare più fresca: assolti il macellaio e il fornitore del super - Biassono, carne con coloranti per farla sembrare più fresca: assolti il macellaio e il fornitore del super - Trovati additivi chimici nel macinato dopo una verifica preventiva da parte dell’Ats. Gli imputati: "Sostanze che si usano". E il giudice gli dà ragione ...

Pulire casa: come farlo in modo ecologico e sotenibile - Pulire casa: come farlo in modo ecologico e sotenibile - Non eccedere con la quantità di detersivo, puntare su prodotti naturali (bicarbonato, aceto, acido citrico), scegliere contenitori ricaricabili. Ecco, ...